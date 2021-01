Après avoir revu le brillant dépassement d'Esteban Guerrieri sur Yvan Muller pour la victoire sur la légendaire Nürburgring Nordschleife la semaine dernière, aujourd'hui, c'est un retour en arrière sur la WTCR Race of Spain du 1er novembre 2020, et la victoire à domicile de Mikel Azcona, au volant d'une CUPRA, sur le MotorLand Aragón.



Le triomphe lors de la Race 2 du pilote du Zengő Motorsport depuis la pole position DHL a également marqué une première pour la nouvelle CUPRA Leon Competición, livrée à la course à domicile de la marque, et une première victoire pour l'équipe en cinq ans.



"C'est incroyable", a déclaré Azcona, dont la seule victoire précédente en WTCR était également dans une course à grille inversée en 2019. "C'est incroyable de gagner ma course à domicile. J'ai pris un bon départ, mais la CUPRA est une voiture qui prend de bon départ. C'était une course confortable et nous le méritons. Cela a été une année difficile pour nous et je veux remercier l'équipe ainsi que CUPRA. Maintenant nous avons une voiture qui peut se battre pour davantage de victoires".



Azcona a parfaitement pris les devants dès l'extinction des feux avant de creuser l'écart et conserver sa première place jusqu'à l'arrivée, alors que Luca Engstler, qui s'était élancé à ses côtés sur la première ligne au volant de sa Hyundai i30 N TCR de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing chutait au classement au fil des tours.



Depuis la deuxième ligne, Yvan Muller a pris lui un bon départ sur sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR pour suivre Azcona dans le premier virage. Le Français a terminé avec une confortable deuxième place, devant son équipier de chez Lynk & Co, Santiago Urrutia.



