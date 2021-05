Quelques uns des meilleurs moments du WTCR - FIA World Touring Car Cup sont revisités dansFIAWTCR.com en vue de la nouvelle saison.

À un peu plus d'une semaine de la WTCR Race of Germany, voici un retour sur le 19 avril, date à laquelle Jessica Bäckman a été annoncée comme la première femme pilote du WTCR.



Membre de l'équipe Target Competition, où elle pilotera une Hyundai Elantra N TCR aux côtés de son frère aîné Andreas Bäckman, Jessica Bäckman a déclaré à la suite de cette annonce, le mois dernier : "L'un de mes plus grands objectifs dans ma carrière a été de me mesurer aux meilleurs pilotes du monde en WTCR - FIA World Touring Car Cup. C'est un sentiment irréel de pouvoir maintenant annoncer que j'ai atteint cet objectif. Le fait que je sois également la première femme de l'histoire est quelque chose dont j'ai toujours rêvé et j'espère inspirer d'autres femmes à débuter et à poursuivre dans le sport automobile. Je donnerai tout ce que je peux et j'attends avec impatience le début de la saison."



Soutenus par l'équipe nationale suédoise de l'ASN de leur pays, les Bäckman seront éligibles au WTCR Trophy pour les pilotes indépendants, Jessica étant également une prétendante au titre de pilote junior de la FIA, ouvert aux pilotes de 24 ans ou moins au 1er janvier 2021, qui n'ont pas participé à des épreuves du WTCR ou du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA avant 2019.



Après avoir participé avec succès à des compétitions de karting et de rallycross, la fratrie Bäckman a commencé son aventure en voiture de tourisme en 2018 dans le championnat scandinave et la série TCR UK. Ils ont passé les deux dernières saisons à concourir en TCR Europe, où Andreas a été régulièrement vainqueur et Jessica sur le podium.



" Nous sommes tellement heureux et fiers d'accueillir Andreas et Jessica Bäckman au sein du WTCR, ce sera notre première équipe composée de frère et sœur ", a déclaré Xavier Gavory, directeur du WTCR, Eurosport Events. " Ils ont prouvé leurs capacités en TCR Europe et, bien que le WTCR soit une étape supérieure, ils font tout leur possible pour être prêts et ont même trouvé le temps de poursuivre leurs études universitaires, ce qui est très impressionnant. Ils seront un grand atout pour le WTCR".



La légendaire Nürburgring Nordschleife se prépare à ouvrir la saison 2021 du WTCR du 3 au 5 juin.

WTCR Deux circuits du WTCR parmi les 10 meilleurs tracés urbains IL Y A UNE HEURE

WTCR Huff : tout pour le WTCR IL Y A UNE HEURE