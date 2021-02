Lors de la WTCR Race of Spain en novembre dernier, Jean-Karl Vernay a remporté une brillante victoire pour le Team Mulsanne après avoir pris un excellent départ depuis la deuxième ligne de la grille de départ au MotorLand Aragón.



Au volant d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris chaussée de pneus Goodyear, le Français a pris la tête dans le virage n°1, alors que le starter de la DHL Pole Position, Norbert Michelisz, ratait son envol.



Balayant l'extérieur au virage 1, le Vernay n'a jamais pris la tête, alors que Michelisz tentait de défendre la ligne intérieure contre Gilles Magnus.



"C'était l'objectif, prendre un bon départ", avait déclaré Vernay, dont la victoire était sa première en WTCR - FIA World Touring Car Cup depuis Macao en 2018. "Après ça, j'ai juste essayé de gérer l'écart, mais les deux voitures derrière moi étaient plus rapides."



Dans un premier tour frénétique, Santiago Urrutia effectuait une remontée météorique au volant de sa Lynk & Co 03 TCR de l'équipe Cyan Performance, passant de la septième place sur la grille de départ avant de s'emparer de la deuxième place au détriment de Magnus. L'Uruguayen tenait sa position jusqu'à l'arrivée, alors que le pilote Audi de Comtoyou Racing, Magnus, se classait troisième.



"C'était vraiment bien, je suis tellement heureux d'être sur le podium", a déclaré Urrutia. "L'Alfa était trop rapide dans la ligne droite, je n'avais pas assez de vitesse pour gagner."



Magnus, qui fait partie de l'équipe nationale belge RACB, déclarait de son côté : "Norbert m'a vraiment serré vers le mur au départ, mais il m'a juste laissé assez de place. J'ai touché le limiteur, c'est là que j'ai perdu de la vitesse. Après cela, le rythme n'était plus là, mais nous pouvons améliorer la voiture pour les prochaines courses".



Derrière les trois premiers, le héros local Mikel Azcona a rattrapé sa place de départ pour terminer quatrième au volant de sa CUPRA Leon Competición du Zengő Motorsport. Gabriele Tarquini est sorti d'une lutte acharnée sur la piste pour s'emparer de la cinquième place sur son i30 N TCR du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai, devant Michelisz.



Yvan Muller était passé de la 10e place sur la grille de départ à la septième place à bord de sa Lynk & Co Cyan Racing, devant la Hyundai N Liqui Moly Racing Team de Luca Engstler. Bence Boldizs (Zengő Motorsport) terminait là où il avait commencé sa course, en neuvième position, tandis que Néstor Girolami était le premier des Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, six marques de course de clients ayant conclu aux dix premières places.



Le Goodyear #FollowTheLeader - leader du championnat - Yann Ehrlacher s'est battu depuis sa position de départ en fond de grille, résultat de sa pénalité pour un changement de moteur, pour terminer en 11e position. Il devançait de deux places son plus proche rival pour le titre, Esteban Guerrieri, qui terminait 13e derrière Nathanaël Berthon. Le pilote du Comtoyou DHL Team Audi Sport était également parti de l'arrière du peloton en raison d'un changement de moteur.



Les Honda de Tiago Monteiro et Attila Tassi étaient les dernières à marquer des points, tandis que les pilotes wildcards Nicolas Baert (Comtoyou Racing) et le Britannique Josh Files (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) terminaient respectivement 17e et 18e pour leurs débuts en WTCR.



Thed Björk, qui était parti de la sixième position, est parti en tête-à-queue dans le premier tour et a été contraint à l'abandon, tout comme Tom Coronel qui a signalé des problèmes de moteur.



Suivez ce lien pour regarder l'un des moments phares du WTCR :



https://www.youtube.com/watch?v=Jdbz9zqFpu0&feature=emb_logo