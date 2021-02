Quelques-uns des grands moments du WTCR – FIA World Touring Car Cup sont revisités dans une nouvelle série sur FIAWTCR.com, parmi lesquels la WTCR Race of Spain en novembre dernier.

Après avoir patienté 546 jours sans victoire en WTCR, Thed Björk a enfin franchi une ligne d’arrivée en vainqueur avec sa Lynk & Co de Cyan Performance, lors de la Course 3 sur le MotorLand Aragón.

Björk ne s’était plus imposé depuis la WTCR Race of Netherlands, à Zandvoort, le 19 mai 2019. Mais il a mis fin à une longue attente en remportant la dernière course en Espagne devant son équipier Santiago Urrutia.