Pour commencer cette série, retour sur l'exceptionnelle manoeuvre d'Esteban Guerrieri, à l'extérieur sur Yvan Muller, pour prendre la tête de la course 1 lors de la WTCR Race of Germany en septembre 2020 sur la mythique Nordschleife. Cette manoeuvre a été choisie comme nomination du WTCR pour le vote de la vidéo #FIAActionoftheYear la saison dernière.



Le pilote argentin de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est revenu sur cette mémorable passe d'armes au volant de sa Honda Civic Type R TCR équipée par Goodyear : "Je me souviens de m'être retrouvé à analyser les données de 2019. Et je savais que ce virage, Aremberg, était très serré sur le mouillé. Alors, j'ai effectué ma manoeuvre quand Yvan a fermé la porte à l'intérieur, j'ai choisi de décroiser à l'extérieur en freinant fort et côte à côte, en faisant patiner les roues à la sortie et sur le vibreur. Mais c'était l'une de ces manoeuvres qu'il fallait faire si je voulais gagner la course, ce qui a fini par porter ses fruits, et j'en suis très satisfait".



Suivez ce lien pour revoir ce dépassement :



https://www.youtube.com/watch?v=4IUgLnTY6Rw



