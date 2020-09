Les nouveaux-venus en WTCR – FIA World Touring Car Cup Luca Filippi et Gábor Kismarty-Lechner s'élanceront du fond de la grille pour la Course 1 pour la WTCR Race of Belgium.

Ils ont tous deux été pénalisés pour avoir manqué le contrôle de poids obligatoire lors des qualifications et ont vu leurs temps au tour supprimés en conséquence.



Après les qualifications, l'ancien pilote de monoplace Filippi a déclaré qu'il était satisfait de ses performances : "C'est mon tout premier week-end en WTCR et nous sommes en pleine phase d'apprentissage. Aujourd'hui, lors des qualifications, nous avons été un peu pénalisés, par le full-course yellow. Mais j'apprends encore la voiture et le championnat. Et les pneus aussi, car je n'ai jamais roulé avec ces pneus avant de venir ici à Zolder".



Alors que Filippi manquait de réussite au final, son collègue du Team Mulsanne, Jean-Karl Vernay, a impressionné dès ses débuts dans l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris. Le Français s'est classé neuvième en qualifications et s'alignera sur la première ligne de la grille de départ de la course 1.