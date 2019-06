Les performances de Tassi lors de la WTCR Race of Germany soulignent son potentiel, indique le

Dario d'Esposito, le directeur de l'équipe KCMG, estime que la quatrième place d'Attila Tassi sur la WTCR Race of Germany pour ses débuts sur la Nordschleife du Nürburgring est la preuve de son talent.

Le jeune pilote hongrois, qui a tout juste fêté ses 20 ans, a connu un début de saison difficile pour sa première participation au WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. Mais tout cela a changé avec sa performance lors de la Course 2 sur le site emblématique des Montagnes de l'Eifel.



Et d'Esposito, qui supervise les Honda Civics Type R TCR KCMG de Tassi et de Tiago Monteiro, a été très élogieux envers sa jeune recrue.



"Je suis ravi pour Attila", a dit d'Esposito. "Quatrième, c'est le moins qu'il mérite après une performance exceptionnelle lors pour sa première participation sur la Nordschleife. Il a commis une erreur dans le premier virage, mais il en a tiré les leçons et a pris un départ fantastique dans la Course 3. C'est dommage qu'il ait eu son problème de moteur qui l'a empêché de monter sur le podium. Maintenant tout le monde peut voir de quoi il est capable."



Tassi était en quatrième position dans la Course 3 lorsqu'il a été contraint de garer sa Honda sur le bord de la piste après qu'une alarme de basse pression d'huile se soit déclenchée.

