Approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile lors de sa réunion en ligne hier, le titre de pilote féminin FIA WTCR est soumis à la réception d'un minimum de trois pilotes inscrites à l'année.



En plus d'être éligibles pour les points WTCR, les concurrentes marqueront des points pour le titre de pilote féminin FIA WTCR sur la même base que le classement général.



En mars dernier, Jessica Bäckman (sur la photo), qui a terminé sur le podium du TCR Europe au volant d'une Hyundai i30 N TCR, a célébré la Journée internationale de la femme en révélant son ambition de participer un jour au championnat WTCR.



Elle a déclaré "Mon ambition est de rejoindre à la Coupe du monde des voitures de tourisme et de devenir une pilote professionnelle. C'est mon rêve dans quelques années. C'est difficile d'y arriver, mais pour y arriver, je dois obtenir de bonnes places en TCR Europe et ensuite montrer que j'ai ma place dans le WTCR.



"Ce que j'aime dans ce sport, c'est qu'on peut vraiment courir avec des femmes et des hommes les uns contre les autres. Il n'y a pas tant de sports où l'on peut le faire et je sens que j'ai le potentiel pour réussir autant qu'un homme".