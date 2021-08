Les deux pilotes de pointe du WTCR - FIA World Touring Car Cup, Yann Ehrlacher et Yvan Muller, offriront des conseils d'experts au vainqueur d'un nouveau programme de détection.

Ehrlacher et son oncle Yvan Muller, qui est également son coéquipier au sein de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co en WTCR, unissent leurs forces pour guider le bénéficiaire de la bourse Talent MRacing X Ligier pendant une saison dans le championnat Ligier European Series.



L'équipe MRacing dirigée par Muller fera courir le (la) futur(e) gagnant(e) dans l'une de ses Ligier JS2 R en 2022, tandis qu'un processus de sélection de deux jours sur le circuit de Magny-Cours en France, du 25 au 26 novembre, déterminera le bénéficiaire du prix, d'une valeur de 100 000 euros.



"De nombreux pilotes ont réussi à faire carrière dans le sport automobile grâce à des initiatives comme celle-ci", a déclaré Muller à propos de l'initiative qui a été développée conjointement avec le gentleman driver Laurent Millara. "Nous avons lancé un projet similaire il y a quelques années avec un processus de sélection sur un simulateur. Laurent et moi avons travaillé depuis pour relancer ce projet et aider un pilote à faire ses débuts dans les courses d'endurance."



En attendant, Ehrlacher et Muller seront de retour en piste en WTCR sur le Hungaroring du 20 au 22 août.

