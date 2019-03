Les quatre pilotes qui évolueront sur des Hyundai cette saison en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO apparaîtront en direct à l'occasion du lancement officiel des activités de l'équipe BRC Racing Team le 18 mars prochain.

Après avoir mené Gabriele Tarquini au titre lors de la première saison de WTCR / OSCARO lors d'un duel épique à Macao en novembre dernier, l'équipe italienne BRC a recruté Nicky Catsburg et Augusto Farfus pour rejoindre Tarquini et Norbert Michelisz dans deux super teams de deux voitures.



A partir de 11h30 CET le lundi 18 mars, BRC sera en direct depuis son siège de Cherasco avec une couverture sur ses canaux officiels de réseaux sociaux (Facebook, Instagram et YouTube).



Accueillis par Matteo Bobbi, des dirigeants clés de l'équipe BRC apparaîtront avec les quatre pilotes WTCR / OSCARO de l'équipe. Les fans pourront commenter et discuter avec le quatuor Hyundai en utilisant les hashtags #brcgasequipment et #brcracingteam.



Le directeur du marketing de BRC, Davide Colombano a déclaré : "Après l'excellente audience obtenue l'an dernier, nous avons décidé de renouveler l'initiative pour permettre à nos nombreux fans de nous rejoindre en direct à la veille de la prochaine saison. Merci pour leur soutien."

The post Les pilotes des Hyundai en WTCR en direct des locaux de l’équipe BRC appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.