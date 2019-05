Les pilotes du Team Mulsanne salués

Kevin Ceccon et Ma Quinghua ont été félicités pour leur "détermination et leur esprit combatif" au cours d'un week-end difficile de la WTCR Race of Netherlands.

Après un week-end exceptionnel en Slovaquie, où Ma a remporté la Course 3 et où Ceccon a terminé deux fois sur le podium, Zandvoort a offert peu de satisfactions aux pilotes du team Mulsanne Alfa Romeo, avec pour meilleur résultat du week-end une 18e place pour Ceccon.



Avec un lest de compensation de 30 kg, suite aux règles conçues pour créer des conditions équitables dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Ceccon et Ma n'ont pas pu jouer aux avant-postes lors de ce nouveau week-end aux écarts très serrés, où les 25 meilleurs pilotes se tenaient en 0.9 seconde lors la Q1 de la deuxième qualification le dimanche matin.



Michela Cerutti, directrice des opérations chez Romeo Ferraris, l'entreprise à l'origine du projet Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR, a déclaré : "Zandvoort n'était pas un circuit qui nous était favorable sur le papier, et l'a prouvé encore davantage en raison des 30 kilos de poids de compensation. Une fois de plus, plus de 20 voitures se tenaient en une seule seconde en qualifications, et gagner des places à Zandvoort est un exploit. Mais nos pilotes ont encore pu dépasser à plusieurs reprises, faisant preuve d'une grande détermination et d'un esprit combatif."

