Les pilotes du WTCR deviennent designers pour 2019

Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO n'ont pas seulement à choisir leur numéro. Ils devront également se charger de leur design.

Le promoteur Eurosport Events a en effet invité les pilotes engagés sur la saison entière du WTCR / OSCARO à créer leur propre design de numéro.



Dans l'esprit du design emblématique du numéro 46 du légendaire pilote de MotoGP Valentino Rossi, les pilotes sont encouragés à développer un look qui puisse être symbolique ou avoir une pertinence particulière pour eux, mais qui touche aussi les fans du monde entier.



Bien que les conceptions individuelles ne figureront pas sur les flancs ou sur les pare-brise des voitures concurrentes, conformément au règlement sportif de la FIA relatif au WTCR / OSCARO, elles peuvent apparaître sur les tableaux de bord pour permettre leur visualisation par des caméras embarquées. Elles pourront faire l'objet d'autres utilisations, obligatoires ou non, notamment :



* Combinaisons, sous-vêtements de sécurité et casques

* Graphiques de télévision, tels que l'ordre de départ de la grille

* Cadres de box de stands, fonds, drapeaux nationaux sur les chariots

* Tables d'autographes et posters

* Produits dérivés des pilotes, canaux de médias sociaux, sites Web



Gabriele Tarquini, premier vainqueur du titre WTCR / OSCARO, a pris le droit d’utiliser le chiffre «1» sur son Hyundai i30 N TCR. "J'ai laissé mon numéro chanceux 30 et j'ai choisi le numéro 1", a déclaré l'as italien. "Le logo de la campagne 2019 sera GT1 d'après les initiales de mon nom et le numéro 1. Et je l'ai associé à une photo d'un cochon sauvage parce que, depuis le début de ma carrière, tout le monde du sport automobile m'appelait ainsi".



Le familier numéro 86 d’Esteban Guerrieri a pour centre le tigre, comme l’a expliqué le pilote de la Honda Civic Type R TCR de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. «Le tigre n’est pas mon animal préféré mais il est solitaire, il suit sa proie, analyse la situation et lorsqu’il attaque, il est très décisif, ce qui ressemble un peu à ma personnalité à certains égards bien que je ne sois pas solitaire! Je suis très ouvert et sociable, mais il y a des moments où j’aime être seul pour travailler, pour me perfectionner dans tous les domaines. De plus, il y a les yeux. Beaucoup de gens soulignent mes yeux comme l'une de mes caractéristiques principales, comme si j'avais les yeux d'un tigre. "



Eurosport Events, promoteur du WTCR / OSCARO, publiera des modèles numérotés ainsi que des messages vidéo des pilotes d'ici la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril.

