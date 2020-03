Les pilotes du WTCR enregistrent des messages de soutien pour les fans

Plusieurs pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup, dont Néstor Girolami et Gabriele Tarquini, vainqueur du premier titre, ont adressé des messages spéciaux aux fans pour les exhorter à rester en sécurité pendant la pandémie de coronavirus.

Tarquini, qui pilotera pour BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse en 2020, a déclaré que nous "devons lutter ensemble contre ce virus" et a exhorté les fans à "suivre les conseils officiels, à rester chez eux et à se protéger".



Le pilote de la Honda du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Nestor Girolami, a déclaré : "Tous les pilotes de la WTCR partagent vos inquiétudes et vos soucis" et a souligné l'importance de suivre les conseils officiels.



Les messages des autres pilotes de la WTCR seront bientôt en ligne.

