Les pilotes du WTCR fin prêts pour un festival de vitesse à Salzbourg

Sujet à la validation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, le Salzburgring accueillera la WTCR Race of Austria inaugurale du 24 au 26 juillet.

Réputé pour ses virages à grande vitesse et son action spectaculaire, le Salzburgring a accueilli par le passé les championnats d’Europe et du monde des voitures de tourisme de la FIA. Sous réserve d'approbation, le circuit de Salzbourg accueillera la première course WTCR d'Autriche, sixième événement de la saison 2020, qui se déroulera en juillet.



Situé à 12 kilomètres à l'est de la ville de Salzbourg en Autriche centrale, le Salzburgring a l'honneur d'accueillir la dernière épreuve du traditionnel calendrier européen du WTCR avant le début de l'étape asiatique en Chine en septembre.



Utilisés pour la première fois en 1969, les 4,241 kilomètres de long de la piste offrent une toile de fond pittoresque, tandis que le tracé à grande vitesse du circuit offre un défi passionnant pour les pilotes et beaucoup d'action pour les fans. Plus de détails sur l'événement seront donnés ultérieurement.



François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR : « Le Salzburgring est taillé sur mesure pour les courses de voitures de tourisme spectaculaires et a toujours été un point culminant de la saison WTCC. Sa situation centrale est idéale pour les équipes du WTCR et nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le circuit et de faire découvrir les courses du WTCR aux fans de cette partie du monde. »

