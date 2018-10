Les pilotes du WTCR forment une haie d’honneur à Monteiro pour son retour après 415 jours de combat

Ce fut une scène remplie d’émotions lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan ce matin, lorsque les pilotes de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ont formé une haie d’honneur dans la voie des stands de Suzuka. Ils ont ensuite laissé Monteiro prendre place sur le circuit de Suzuka pour les essais libres 1 avant de suivre les Portugais sur le circuit de 5,807 kilomètres.

S’exprimant sur l’intercom en direct, le pilote Honda du Boutsen Ginion Racing a déclaré: « C’est un moment très émouvant, celui de revenir après 14 mois. J’essaie de me concentrer sur les essais, mais il y a beaucoup d’émotions, si nombreuses. J’ai J’ai eu les larmes aux yeux. J’ai reçu un accueil incroyable de la part de tous les membres de la famille WTCR Eurosport. J’en rêve depuis si longtemps et maintenant nous sommes ici. C’est pour cela que j’aime ce sport et ce championnat . »

Le premier tour lancé de Monteiro était de 2m16.453, même si l’ancien pilote de Grand Prix a insisté avant le voyage au Japon pour dire que sa performance était secondaire face à sa ré-acclimatation aux rigueurs de la course mondiale de voitures de tourisme.

Les essais libres 1 se tiennent jusqu’à 09h40 heure locale.

