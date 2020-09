Eurosport Events avait prévu de mettre en commun les fonds collectés lors de chacun des six week-ends de course avant de répartir le montant à la fin de la saison entre les établissements de soins de son choix en Belgique, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Slovaquie et en Espagne, pays où le WTCR se rendra en 2020. Mais comme l'a expliqué François Ribeiro, le responsable d'Eurosport Events, il n'y a pas de temps à perdre.



"Les établissements de soins de santé ont besoin d'autant d'aide que possible, la pandémie est loin d'être terminée, donc plus vite nous pourrons faire des dons, mieux ce sera", a déclaré M. Ribeiro. "Nous avons demandé au délégué médical de la FIA pour la WTCR Race of Belgium, le Dr Christian Wahlen, de nous aider à sélectionner un établissement de santé qui a été particulièrement exposé au COVID-19 et qui a joué un rôle remarquable dans le soutien de la population locale près du circuit de Zolder en Belgique. L'hôpital universitaire UZ Leuven travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis janvier dans la lutte contre COVID-19. Ils recevront un don de 15 000 euros, et nous sélectionnerons un établissement de santé local après chacun des événements restants pour aider leur cause".



"Il était vital que nous revenions à la course avec un objectif clair et la réaction de nos pilotes a été unanime", continue François Ribeiro. "Nous sommes tellement fiers que la famille du WTCR rende quelque chose à la communauté locale où nous courons. Je suis très reconnaissant envers les pilotes du WTCR qui ont très vite accepté de soutenir notre initiative de collecte de fonds en utilisant leur propre argent".



Qu'est-ce que le programme #RaceToCare du WTCR ?

Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA, Eurosport Events, promoteur du WTCR, fera don de 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote inscrit à l'année, lors de chaque séance de qualification et de chaque course en 2020. Les pilotes et les autres membres de la communauté WTCR, ainsi que les parties prenantes, auront la possibilité de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison. Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA et sur l'appel au don, consultez le site :https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement



La saison 2020 du WTCR se poursuit sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring du 24 au 26 septembre, alors que la collecte de fonds continue.