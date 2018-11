Les pilotes du WTCR soutiennent #WDoR2018

Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ont profité de la finale de Macao pour marquer la Journée mondiale de mémoire des victimes d'accident de la route.

Le World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) est commémoré chaque année le troisième dimanche de novembre pour honorer les millions de morts et de blessés sur les routes du monde, ainsi que leurs familles, leurs amis et de nombreuses autres personnes également touchées.



C’est également une journée au cours de laquelle nous remercions les services d’urgence et où nous nous interrogeons sur le fardeau et les coûts énormes que cette catastrophe quotidienne continue de causer aux familles, aux communautés et aux pays, ainsi que sur les moyens d’y mettre fin.



