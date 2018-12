Les pilotes et les équipes du WTCR à l’aise sur la glace

Le Trophée Andros 2018/2019 a une saveur de WTCR OSCARO.

Nathanaël Berthon (photo), Aurélien Comte et Aurélien Panis participent tous à la célèbre série de courses sur glace qui se déroule sur six épreuves en France et en Andorre, à commencer par la visite de ce week-end à Val Thorens (les 8 et 9 décembre).



Le trio a marqué des points dans la première WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, Comte remportant une victoire décisive lors de la WTCR Race of Netherlands.



Comtoyou Racing, vainqueur en WTCR OSCARO, dispute la série avec une paire d'Audi A1 Quattro pour Berthon et Olivier Panis, l'ancien pilote de Formule Un et père d'Aurélien, qui pilote pour l'un des principaux teams du championnat d'Europe des rallye FIA ERC, Saintéloc Racing.



Photo: Bruno Bade / Trophée Andros

