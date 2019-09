Les pilotes Honda à l’unisson en WTCR

Tiago Monteiro explique comment les pilotes Honda, dont il fait partie, ont travaillé ensemble pour la WTCR Race of China.

Si Monteiro, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri et Attila Tassi pilotent tous la Honda Civic Type R TCR en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Monteiro et Tassi sont associés chez KCMG, tandis que Girolami et Guerrieri courent pour l'équipe rivale ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Malgré tout, deux journées d'essais partagés à Vallelunga (Italie) ont récemment permis à ce quatuor de mettre ses ressources en commun pour la première fois.



Partageant une Civic du Brutal Fish Racing – leurs voitures de courses habituelles étaient déjà en Chine – Monteiro et Guerrieri étaient en action en premier avant que ce soit au tour de Girolami et Tassi la semaine suivante.



“Nous sommes quatre pilotes Honda, pourquoi ne devrions-nous pas travailler ensemble ?” s'interroge Monteiro. “Les essais ont été réussis, car nous avons fait tout ce que nous voulions.”



Guerrieri aborde la WTCR Race of China en tête du classement des pilotes WTCR / OSCARO, tandis qu'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport mène chez les équipes.

