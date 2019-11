Pilote WTCR / OSCARO, Tom Coronel était en forme lors des FIA Motorsport Games inauguraux, le week-end dernier en Italie.

Représentant les Pays-Bas, Coronel a manqué la médaille de peu au volant d'une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing.



Un gros accrochage alors qu'il se battait pour la troisième place au début de la Course 1 a endommagé la suspension et la direction de la voiture de Coronel, mais il s'est accroché et est parvenu à finir huitième.



Depuis la troisième place sur la grille en Course 2, Coronel était encore plus performant dans les conditions humides et a fini troisième pour mener les Pays-Bas à la cinquième place de l'événement.



Jim Ka To, qui a fait ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Japon le mois dernier, était également en action à Vallelunga, où il a représenté Hong Kong.



Il est remonté de la 15e à la 10e place en Course 1 et était septième en Course 2, avec seulement quelques minutes restant au compteur, quand il a été poussé hors de la piste alors qu'il jouait la sixième place. Il s'est finalement classé neuvième.



Tous deux seront de retour en WTCR / OSCARO à Macao la semaine prochaine.

The post Les pilotes Honda ont représenté le WTCR aux FIA Motorsport Games appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.