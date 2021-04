Le quatuor de l'équipe Lynk & Co en WTCR a poursuivi ses préparatifs en vue de la saison à venir avec une session de test sur le Hungaroring.

Thed Björk, Yann Ehrlacher, Yvan Muller et Santiago Urrutia étaient tous les quatre en action sur le circuit qui sera le théâtre de la WTCR Race of Hungary au volant de leurs Lynk & Co 03 TCR chausées de Goodyear.



La saison 2021 du WTCR - FIA World Touring Car Cup débutera sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife du 3 au 5 juin.

