Dans des conditions difficiles, Catsburg et ses coéquipiers Alexander Sims et Nick Yelloly ont remporté la victoire absolue au volant d'une BMW M3 GT6.



Les pilotes WTCR se sont distingués dans la catégorie TCR, avec la victoire de Guerrieri et de Monteiro pour l'équipe Castrol Honda Racing, la deuxième année consécutive où Monteiro et une Honda Civic Type R alignée par Fugel Sport- ont triomphé dans la catégorie.



Associés aux vainqueurs en titre Dominik Fugel et Markus Oestreich, l'équipe a rapidement progressé depuis la quatrième place sur la grille de la catégorie TCR, d'abord aux mains d'Oestreich puis de Fugel, la Civic ayant pris les devants.



Monteiro et Guerrieri ont poursuivi le travail de leurs équipiers, bien que l'Argentin ait brièvement perdu l'avantage lors de son premier relais, il l'a rapidement repris lorsque les conditions se sont détériorées après la tombée de la nuit.



Lorsque la course a été arrêtée vers minuit, la Civic avait un tour d'avance sur son plus proche rival - un avantage qui a été maintenu lorsque la course a repris après une suspension de plus de neuf heures, et qui était encore intact à l'arrivée, Monteiro guidant la voiture chez elle dans le dernier relais pour sceller une victoire éclatante.



"Wow ! C'est une expérience fantastique de remporter une fois de plus cette course", a déclaré Monteiro. "C'était beaucoup plus difficile cette année, même si le drapeau rouge était plus long, car les conditions étaient très difficiles - il y avait beaucoup de pluie, il faisait très froid, très glissant, et nos rivaux étaient toujours sur le même tour ou juste derrière, nous poussant à nos limites. L'équipe a fait un excellent travail, les pilotes ont été brillants à chaque relais, sans aucune erreur, et la voiture était incroyable - nous n'avons eu aucun problème pendant la course. Je suis très fier de cette victoire et particulièrement fier de faire partie de la famille Honda Racing en ce moment. Merci à Honda, à Honda Allemagne, à l'équipe Fugel Sport et à mes coéquipiers. Une fois de plus, j'ai eu le plaisir de piloter pendant la journée, pendant la nuit, et d'amener la voiture à l'arrivée. Quel honneur".



Guerrieri, qui faisait ses débuts à l'ADAC 24h-Rennen, a déclaré "Je suis très heureux d'avoir remporté cette victoire - c'était une grande expérience et un beau moment en équipe lorsque la voiture a franchi la ligne d'arrivée. La course a été difficile, surtout pendant mon premier relais. Je dirais que c'est l'une des situations les plus difficiles que j'ai eues au volant en raison des conditions que nous avons connues - il y avait de la pluie, du brouillard et beaucoup de voitures qui s'écrasaient ; la Nordschleife à cette époque était certainement l'Enfer vert ! Le dimanche matin était encore intense parce que nous étions dans un combat direct avec notre principal rival, donc nous avons dû pousser pas mal. Mais la victoire a été une brillante récompense pour les efforts de l'équipe, et a rendu la course vraiment agréable - non seulement à cause du résultat, mais aussi à cause de l'expérience - encore plus douce".



Candidat au WTCR Trophy, Luca Engstler, a terminé quatrième dans la catégorie TCR après que la Hyundai i30 N TCR qu'il partageait avec Antti Buri, Manuel Lauck et Hari Proczyk, a été mise sous drapeau noir pour avoir dépassé les limites de bruit du circuit, le long arrêt permettant de remédier au problème avant le redémarrage.



Tom Coronel, qui a connu un nouveau bon week-end de WTCR avec une cinquième et une huitième place dans les deux courses, a également participé aux 24h de l'ADAC à Rennen, mais il a été relégué à la 76e place à l'arrivée.



Photo : Torsten Weigl/Honda Allemagne