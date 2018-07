Les pilotes WTCR Coronel et Ehrlacher se préparent à 25 heures de fun

Tom Coronel et Yann Ehrlacher échangeront leur Honda Civic Type R TCR pour une version adaptée à la course de la classique Volkswagen Beetle pour une course d'endurance assez particulière à Spa-Francorchamps en Belgique ce week-end.

Les coureurs du WTCR OSCARO participent à la VW Fun Cup des 25 Heures disputée sur le circuit du Grand Prix de Belgique à partir de 16h00 heure locale aujourd'hui (samedi).



Coronel et Ehrlacher, respectivement pilotes du Boutsen Ginion Racing et du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans le WTCR-FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, seront associés à Pierre-Yves Corthals, ancien coureur du FIA WTCC. au sein d'une équipe de cinq pilotes.



"Ce seron 110 voitures sur la piste et c'est une grosse compétition quand on voit tous les camions dans le paddock", a déclaré le Néerlandais Coronel. "Il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de préparation et un grand engagement à bien faire cette épreuve. Yann et moi allons nous amuser et c'est plutôt sympa. Il représente le futur du sport automobile, et il est vraiment très bon. Habituellement, il est l'un de mes plus gros adversaires car nous avons la même voiture [dans le WTCR OSCARO] et il me donne des coups de pied aux fesses mais ce ne sera pas le cas cette fois-ci!"



Le Français Ehrlacher, 24 ans de moins que Coronel, a ajouté: "C'est tellement professionnel cette épreuve, c'est fou! J'ai fait la course en 2015 et nous étions quatrième dans la nuit quand nous avons dû abandonnr. Mais c'est la première fois que je suis coéquipier avec Tom et nous avons déjà tellement de plaisir, vous n'imaginez pas. Spa est une belle piste, peut-être que la voiture ne va pas assez vite, mais conduire la nuit va être fou. "



Après avoir uni leurs forces à Spa-Francorchamps ce week-end, Coronel et Ehrlacher retrouveront leur rivalité pour les premières places en WTCR OSCARO en Slovaquie du 13 au 15 juillet.

