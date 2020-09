Mais comme le montrent les chiffres du WTCR, le pilote nord-irlandais de Vuković Motorsport, aligné sur une Renault, était en fait le troisième plus jeune concurrent depuis les débuts du WTCR, derrière le Belge Benjamin Lessennes et le Hongrois Attila Tassi.



Lessennes avait 18 ans, neuf mois et neuf jours lorsqu'il a participé à la première des trois courses de la WTCR Race of Morocco le 7 avril 2018.



Tassi, quant à lui, avait 18 ans, 10 mois et 14 jours lorsqu'il a fait ses débuts en WTCR sur son propre circuit du Hungaroring le 28 avril 2018.