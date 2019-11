Les pilotes WTCR Leuchter et Kristoffersson veulent apprendre des meilleurs à Macao

Benjamin Leuchter et Johan Kristoffersson prévoient de capitaliser sur la grande expérience de leur coéquipier chez Sébastien Loeb Racing, Rob Huff, sur le Circuito da Guia, qui accueille la WTCR Race of Macau cette semaine.

Leuchter et Kristoffersson sont nouveaux sur ce circuit urbain de 6,120 kilomètres, tandis qu'aucun pilote n'a remporté plus de victoires que Huff à Macao.



S'exprimant à l'aube de l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Leuchter déclare : “Rob est Monsieur Macau et nous, pilotes, travaillons très bien ensemble : nous partageons tout, même au Nürburgring où c'est moi qui connaissais le mieux la piste. Nous partageions tout, et cela va être le cas à Macao. Pour moi, la priorité sera d'apprendre à connaître la piste en essais libres, et j'aurai besoin d'un maximum de tours. Je suis vraiment impatient de découvrir ce circuit difficile, qui va me mettre à l'épreuve.”



Kristoffersson, qui a remporté la dernière course WTCR / OSCARO en date au Japon, ajoute : “Cela semble être délicat, mais j'ai l'avantage d'avoir pour coéquipier Rob, qui est très rapide là-bas ; je vais donc essayer d'en profiter et de voir ce que je peux faire. Mais je vais surtout essayer d'apprendre pour l'avenir.”



Leuchter et Kristoffersson formeront le duo SLR VW Motorsport en WTCR / OSCARO, tandis que Huff et Mehdi Bennani représenteront SLR Volkswagen. Tous quatre piloteront la Golf GTI TCR de la marque allemande.

