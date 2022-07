Sur les 17 pilotes engagés pour la WTCR Race of Portugal ce week-end, seuls Gilles Magnus et Santiago Urrutia n’ont aucune expérience préalable de l’exigeant tracé urbain.

Tous deux vainqueurs en 2022, Magnus est au volant une Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport et Urrutia fait partie du trio de pilotes de Cyan Performance Lynk & Co.



“Je n’ai jamais couru à Vila Real et ce ne sera que ma seconde course en ville, sur un circuit très différent de Pau-Ville où nous avons roulé en début d’année”, dit Urrutia.“J’ai travaillé sur le simulateur pour me préparer et je vais essayer de trouver la bonne vitesse aussi vite que possible. Nos concurrents sont très légers et très rapides, il va nous falloir attaquer dur pour inscrire quelques points lors des courses.”

