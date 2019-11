Des pilotes de pointe du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ont participé au défi gastronomique de l'Institute for Tourism Studies à l'occasion du Grand Prix de Macao.

Les capacités culinaires de Rob Huff, Esteban Guerrieri, Ma Qinghua, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro et Andy Priaulx ont été testées par le chef de l'IFTM, Hans Lee Rasmussen.



Tandis que Huff, Guerrieri, Ma et Monteiro ont préparé du crabe grillé et du minchi – mélange d'oeuf, de viande hachée et de pommes de terre – Michelisz et Priaulx ont concocté des pastéis de nata et des cookies macanais appelés bicho bicho.



Le prochain défi qui attend les pilotes WTCR / OSCARO est la première séance d'essais libres, de 09h00 à 09h45, heure locale, ce jeudi.

The post Les pilotes WTCR relèvent un défi gastronomique appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.