Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO étaient en forme ce week-end.

Pilote wildcard en WTCR, Antti Buri faisait partie du quatuor TOPCAR Sport by Bas Koeten Racing qui a remporté les 24 Heures de Barcelone dans une CUPRA TCR.



Benjamin Leuchter, vainqueur pour SLR VW Motorsport en WTCR / OSCARO cette saison, a fini troisième au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR. Leuchter va désormais entamer les préparatifs pour la WTCR Race of China, qui aura lieu du 13 au 15 septembre.



Pendant ce temps en Thaïlande, Luca Engstler, jeune pilote Hyundai Motorsport Customer Racing, qui a fait ses débuts en WTCR / OSCARO cette saison en Slovaquie, a remporté son second titre consécutif en TCR Asia.

The post Les pilotes WTCR se sont illustrés ce week-end appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.