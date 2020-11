Cheah n'était pas éligible pour les points lorsqu'il a fait ses débuts dans la série lors de son événement national, la WTCR Race of Malaysia, en décembre dernier.



Mais ayant été appelé pour remplacer le pilote titulaire Nicky Catsburg de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team pour les manches finales de 2020, Cheah a pu chasser les points sur la piste espagnole.



Bien qu'il ait franchi la ligne en 13e position dans la course 2, Luca Filippi n'étant lui pas éligible pour les points, Cheah a marqué quatre points, ceux de la 12e place.



"C'est vraiment très impressionnant d'être ici en WTCR", a déclaré le jeune talent de 22 ans. "J'ai eu des hauts et des bas ce week-end, mais j'ai vraiment apprécié. Je suis reconnaissant à l'équipe et à Hyundai Motorsport d'avoir eu l'opportunité de courir contre ces pilotes de classe mondiale. J'espère que je reviendrai à l'avenir au volant d'une Hyundai".