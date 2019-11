Les points sont la priorité pour les pilotes Lynk & Co en WTCR

Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co) a du terrain à rattraper pour remporter un deuxième titre en FIA World Touring Car.

Pour ce qui est effectivement un deuxième rendez-vous à domicile pour l'organisation chinoise Lynk & Co, Björk est à 40 points du leader actuel Esteban Guerrieri sur la #RoadToMalaysia, où se jouera le titre 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO le mois prochain.



“Nous devons marquer beaucoup de points ce week-end pour garder le contact dans la lutte pour le titre, à la fois chez les pilotes et chez les équipes," déclare le Suédois, qui a remporté le FIA World Touring Car Championship en 2017.



"Macao est un circuit incroyablement dur, certainement l'un des plus durs au monde, et c'est ma troisième course ici. Ma priorité est de me qualifier à l'avant, car il est bien connu que dépasser est difficile sur les circuits urbains, et Macao n'y fait pas exception.”



Björk est troisième du classement général, huit points devant son coéquipier Yvan Muller, double vainqueur de la Guia Race à Macao. Mais tandis que Björk et Muller sont outsiders dans la course au titre des pilotes en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, leur écurie Cyan Racing Lynk & Co est en tête chez les équipes avec quatre points d'avance grâce à leur effort collectif.

