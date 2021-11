Frédéric Vervisch est en lice pour devenir le premier roi du WTCR à piloter une Audi - à condition qu'il puisse rattraper et dépasser le Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.

Vervisch, qui a décroché deux victoires en WTCR - FIA World Touring Car Cup cette saison au volant de son Audi RS 3 LMS de seconde génération, pointe à 36 points du leader Ehrlacher avant la dernière étape de la saison, la WTCR VTB Race of Russia.



Le pilote belge de l'équipe Comtoyou Racing est plus que conscient du défi qui l'attend. " L'écart avec Yann est de 36 points donc c'est beaucoup et pas beaucoup dans le sens où il y a toujours des choses qui peuvent se passer en WTCR."



"J'espère que nous aurons un rythme très soutenu pour mettre la pression. Et quand nous mettons la pression, des choses peuvent arriver. Mais je m'attends aussi à ce qu'Esteban soit très performant et joue un grand rôle."



"Cependant, avec un peu de chance, nous pouvons avoir tout de notre côté et l'écart sera comblé très rapidement, ce qui est possible mais difficile. Nous devons réaliser notre meilleur week-end jusqu'à présent. Ce serait le premier titre FIA de ma vie, ce qui serait énorme pour moi."



Position:Deuxième

Points:165 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader: 36 points)

