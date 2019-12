Les projecteurs sont fantastiques, déclarent les pilotes Volkswagen en WTCR

Rob Huff et Benjamin Leuchter, tous deux pilotes Volkswagen, ont hâte de courir sous les projecteurs lors de la super-finale de Sepang ce week-end.

La Course 3 de la WTCR Race of Malaysia aura lieu de nuit, ce qui donnera aux pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO l'opportunité de courir sous les tout nouveaux projecteurs du Sepang International Circuit.



Leuchter, qui a l'expérience de la lumière artificielle et des températures tropicales grâce à sa participation aux 24 Heures de Dubaï, indique : “Courir sous les projecteurs va vraiment être super cool, et courir par plus de 30°C est également une expérience extraordinaire. Notre victoire dans notre catégorie à Dubaï l'an dernier a montré que la Golf GTI TCR marchait très bien dans ces conditions. Je souhaite conclure la saison 2019 par un nouveau bon résultat.”



Son coéquipier chez Sébastien Loeb Racing, Huff, est également enthousiasmé à l'idée de courir de nuit. “L'ambiance est très particulière ici. Nous sommes venus à Sepang pour des essais en janvier. Nous pouvons utiliser les données que nous avons engrangées afin de bien nous préparer.”

