Les quatre fantastiques continuent avec Honda en WTCR

Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Attila Tassi vont continuer de piloter des Honda lors de la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Ces quatre pilotes, qui ont tous mené des courses WTCR en 2019, participeront aux 30 épreuves en 10 week-ends de la saison WTCR au volant d'une Honda Civic Type R TCR, la voiture qui a eu le plus de succès dans les diverses catégories du TCR l'an dernier, avec 14 titres et 65 victoires.



Honda Racing, qui soutient ce quatuor, révélera plus tard l'écurie cliente que chaque pilote représentera en 2020, mais espère jouer le titre WTCR grâce à un line-up constant et solide.



Girolami, pilote argentin de 30 ans, a remporté trois victoires en 2019 et s'est classé septième du championnat. Son compatriote de 34 ans et coéquipier chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri, faisait partie des quatre candidats au titre lors de la super-finale de Sepang le mois dernier et a fini vice-champion derrière l'ancien pilote Honda Norbert Michelisz.



À 43 ans, Monteiro a fait son retour en course à plein temps en 2019 après une blessure grave. Il a été récompensé de sa bravoure et de sa détermination avec la victoire à domicile pour la WTCR Race of Portugal, en juillet dernier, alors qu'il représentait l'écurie KCMG. Son coéquipier hongrois Tassi, qui a fêté son 20e anniversaire durant la saison, s'est qualifié en DHL Pole Position à Vila Real et a progressé au fil de la campagne.

