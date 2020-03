Les quatre Honda du WTCR pour ALL-INKL.COM Munnich Motorsport

L'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport étendra son implication en WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2020, avec l'appui d'une seconde structure.

À partir de cette saison, ALL-INKL.DE Münnich Motorsport alignera également deux Honda en tant qu'entité distincte de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui continuera à engager deux voitures en WTCR.



Les deux équipes utiliseront la Honda Civic Type R TCR, tandis que la répartition exacte des pilotes - Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Attila Tassi - sera annoncée prochainement.



Une implication accentuée, un nouveau défi

Avec deux voitures supplémentaires opérant sous l'égide de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, le directeur de l'équipe, Dominik Greiner, se prépare à une "tâche beaucoup plus importante pour l'équipe", ajoute-t-il : "Mais c'est un défi que nous acceptons. Nous avons une très bonne équipe composée de gars très intelligents, qui ne travaillent pas seulement sur la piste mais aussi dans les coulisses de notre base en Allemagne. Pour une équipe privée, nous avons un très bon fonctionnement, nous avons beaucoup d'expérience dans le WTCR, mais aussi dans la gestion de plusieurs voitures".



Une seule bannière, deux garages

ALL-INKL.COM Münnich Motorsport et ALL-INKL.DE Münnich Motorsport fonctionneront comme deux équipes distinctes. "Il est certain que les deux équipes travailleront en étroite collaboration, en partageant des données et des informations", a déclaré M. Greiner. "Mais sur la piste, il s'agira d'équipes séparées, les quatre pilotes ayant les mêmes chances de se battre pour la victoire".



WTCR : la plateforme parfaite

En tant qu'équipe fondatrice du championnat WTCR, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est plus que consciente du retour sur investissement qu'une campagne WTCR procure aux équipes, aux pilotes et aux sponsors. "C'est la plateforme parfaite avec une très bonne couverture TV et une très bonne promotion", a déclaré M. Greiner. "Nous prenons cet engagement supplémentaire parce que nous croyons fermement au produit WTCR et à ce qu'il nous apporte, à nous et à nos partenaires".



L'objectif est clair, nous voulons gagner

Après avoir manqué de peu le titre des pilotes et des équipes lors de la super-finale de Sepang en Malaisie en décembre dernier, les deux équipes n'ont qu'"un seul objectif" pour 2020. "L'objectif est de gagner, c'est clair", a déclaré M. Greiner. "Nous sommes arrivés si près du but la saison dernière, mais nous avons quitté la Malaisie la tête haute et nous allons commencer la nouvelle saison avec une motivation encore plus grande. Nos mécaniciens ont fait un excellent travail en 2019 et travaillent d'arrache-pied pour construire les voitures qui commenceront à être testées ce mois-ci. Grâce à nos mécaniciens et à tous les membres de notre équipe, nous serons parfaitement préparés et forts dès le premier tour".

