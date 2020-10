Lors de la WTCR Race of Slovakia de la saison dernière, Ma Qing Hua a remporté une victoire et signé une deuxième place dans une Alfa Romeo Giulietta Veloce by Romeo Ferraris alignée par l'équipe Mulsanne. Kevin Ceccon a terminé deux fois troisième dans la deuxième des voitures italiennes.



"L'année dernière, ils ont manifestement été super rapides", a déclaré Vernay, qui a remporté la victoire en WTCR Trophy sur la Nordschleife le mois dernier au volant de son Alfa Romeo équipée de Goodyear. "Je suis vraiment impatient de faire mieux que ce que nous avons fait lors des deux premières épreuves. Je suis très motivé pour faire une bonne saison".