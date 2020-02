Les records à battre à la WTCR Race of Hungary

Deux records intouchables depuis longtemps seront visés lorsque la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup commencera au Hungaroring du 24 au 26 avril.

En plus d'essayer de battre le record du tour en course de Yann Ehrlacher en 1'54"129, les pilotes WTCR tenteront d'améliorer la référence qualificative du Roi du WTCR, Norbert Michelisz, en 1'52"176.



Michelisz a établi cette référence en avril 2018 au volant d'une Hyundai i30 N TCR (photo), tandis que le record d'Ehrlacher en course date également d'avril 2018 avec une Honda Civic Type R TCR.



Enfin, le record de victoires à la WTCR Race of Hungary est partagé par Néstor Girolami et Gabriele Tarquini : deux chacun.

