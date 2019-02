Les records du nouveau membre de la #WTCR2019SUPERGRID, Ma Qinghua

Ma Qinghua, qui pilotera pour le Team Mulsanne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019, dispose d'un CV rempli de réussites notables.

Premier pilote chinois à prendre part à un week-end de Grand Prix de Formule 1 - un exploit qu'il a réalisé pour l'équipe HRT à Monza en 2012 - Ma est devenu le premier pilote de son pays à remporter une course automobile dans le championnat du monde FIA ​​après son triomphe lors de la WTCC Race of Russia en 2014 (photo).



En octobre dernier, il est devenu le premier Chinois à marquer des points au WTCR / OSCARO avec une septième place dans la course 3 lors de la course WTCR of China-Wuhan.



Après avoir testé l’Alfa Romeo Giulietta à Vallelunga avant Noël, Ma s'est ensuite imposé lors de la finale du TCR China sur le circuit international de Guangdong au volant de l’une des voitures italiennes et il se dit impatient de démarrer cette nouvelle aventure.



"J'apprécie vraiment que l'équipe Mulsanne et Romeo Ferraris aient choisi le Nouvel An chinois pour annoncer notre partenariat", a déclaré Ma, qui possède également une expérience en FIA Formula E et FIA World Rallycross, ainsi qu'un titre de voiture de tourisme chinoise à son actif. «C’est un jour très important en Chine et je suis sûr que tous nos fans vont en profiter".



"J'ai déjà piloté l'Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris la saison dernière et la sensation était bonne depuis le début. Il y a un gros potentiel et l'équipe travaille dur pour améliorer la voiture au cours de cet hiver, afin d'être compétitive dès le début de la nouvelle saison WTCR. De plus, ce sera la deuxième fois pour moi dans une équipe italienne après 2005, il sera donc agréable de vivre l'atmosphère typiquement européenne de cette année. »

