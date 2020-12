10 :Esteban Guerrieri a établi un nouveau record de victoires en WTCR, la victoire du pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipé d'une Honda dans la course 2 de la WTCR Race of Aragon constituant sa 10ème dans la série.



24 :Yann Ehrlacher est devenu le plus jeune vainqueur d'un titre FIA World Touring Car à l'âge de 24 ans.



8m51.802s :Néstor Girolami a remporté la DHL Pole Position lors de la WTCR Race of Germany en battant le record de la Nürburgring Nordschleife en 8m51.802s.



1m53.620s :Norbert Michelisz (photo) a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR race of Hungary après que le héros local au volant de sa Hyundai ait établi un nouveau record du tour en 1m53.620s.



3 :Trois pilotes âgés de moins de 20 ans, Nicolas Baert, Nico Gruber et Jack Young, ont participé à la série WTCR en 2020. Le précédent record était de deux en 2018.