Les rookies Dahlgren et Engstler ont marqué des points en WTCR

Robert Dahlgren et Luca Engstler ont réussi à marquer des point lors de la WTCR Race of Macau sur le légendaire Circuito da Guia.

Tandis que Dahlgren courait en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour la première fois, c'était la deuxième apparition d'Engstler dans le championnat, toutefois à part entière après avoir disputé la WTCR Race of Slovakia en tant que wild-card en mai dernier.



Assurant l'intérim d'Augusto Farfus chez BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team et découvrant Macao, le jeune pilote allemand Engstler a fini 14e de la Course 3.



“Ce week-end a été incroyablement dur,” déclare Engstler. “À vrai dire, je m'y attendais. En fin de compte, je suis vraiment content de ma progression à chaque tour.”



Dahlgren, à qui PWR Racing a fait appel pour remplacer Daniel Haglöf afin de le récompenser de son titre en TCR Scandinavia, a également marqué des points avec la 13e place en Course 1.



“Je suis très reconnaissant de l'opportunité de courir sur ce circuit avec PWR Racing et CUPRA,” déclare Dahlgren. “Je suis convaincu que nous étions suffisamment rapides pour jouer le top 10 en course, mais nous n'avons pas obtenu les résultats correspondant à cette rapidité. Il en est parfois ainsi, il faut juste continuer de progresser et tirer des leçons de cette expérience.”

