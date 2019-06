Les rookies du Ring brillent, Ceccon impressionne

Les pilotes du Team Mulsanne, Kevin Ceccon et Ma Qinghua, ont tous les deux marqué des points à l'occasion de la venue du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur la Nordschleife du Nürburgring.

L'Italien Ceccon, qui fait ses débuts sur les 25,378 km du tracé de l'Eifel, est passé de la 21e et la 11e place dans la Course 3, tandis que le Chinois Ma est passé de l'arrière de la grille de la Course 3 pour prendre le dernier point de la 15e place.



Michela Cerruti, Operations Manager de Romeo Ferraris, l'entreprise derrière l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR alignée par le Team Mulsanne en WTCR / OSCARO, a déclaré : "Non seulement nos pilotes ont pu éviter tout incident, mais ils ont amené les deux voitures dans les points. Ce n'était pas facile et la pluie pendant les qualifications a encore changé les données. Nous aurions certainement été plus compétitifs sur piste sèche, mais les conditions changeantes font partie des variables de la course au Nordschleife."

