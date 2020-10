Engstler, 20 ans, au volant d'une Hyundai i30 N TCR pour l'équipe familiale Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, a remporté sa première victoire dans la catégorie dans la course 1, en tant que pilote Rookie en WTCR.



L'espoir local Boldizs, 23 ans, a ensuite remporté la catégorie à l'issue de la Course 2 en partant de la Pole Position DHL sur la grille inversée au volant de sa CUPRA Leon Competición TCR du Zengő Motorsport.



Le jeune Hongrois a ensuite été laissé à Gilles Magnus, 21 ans, et leader des points du WTCR Rookie Driver, de compléter le palmarès de ce week-end riche en action en remportant la victoire au volant de son Audi RS 3 LMS de Comtoyou Racing, qui est soutenue par la fédération belge, le RACB.



Nico Gruber, 19 ans, a de son côté fait ses débuts en WTCR en Hongrie et a terminé dans les points lors des trois courses, y compris dans le top 3 de la catégorie WTCR Rookie Driver dans la course 2.



L'Autrichien s'est associé à l'équipe Engstler pour le week-end du Hungaroring et a profité de l'abandon de son coéquipier dans la course 2 pour accrocher un podium du classement Rookie, lorsque Engstler a dû abandonner suite à un accrochage.



Après 10 courses, Magnus devance Boldizs au classement avec 84 points, Engstler pointant au troisième rang.