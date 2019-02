Les rookies sur Volkswagen poursuivent leur préparation en vue du WTCR

Les rookies du WTCR OSCARO, Johan Kristoffersson et Benjamin Leuchter, ont pris part à des tests de préparation en vue de la saison 2019.

Les deux pilotes au volant d'une Volkswagen étaient en action sur le Circuit de Almeria dans le sud de l'Espagne dans le cadre d'un programme majeur de test organisé par le Sébastien Loeb Racing.



"Je suis très heureux de ces tests, nous avons fait de bons progrès", a commenté le Suédois Kristoffersson, qui passe cette année au WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en tant que double champion du monde de rallycross de la FIA. "La coopération avec mes trois équipiers est également excellente".



Leuchter, qui vient de l'ADAC TCR Germany, a ajouté : "Je me suis bien adapté à l'équipe, et j'ai fait la connaissance de mes collègues, et il y a une bonne alchimie entre nous. Nous avons maintenant beaucoup de kilomètres à notre compteur, et nous avons respecté notre programme de test".



"En ce qui me concerne, il est maintenant important pour nous de régler la voiture pour les pneus [Yokohama], c'est ma priorité. Je suis confiant en vue des prochains tests".



Le WTCR OSCARO débutera à Marrakech, au Maroc, du 5 au 7 avril.

