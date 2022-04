Pilier du championnat FIA - FIA World Touring Car Cup depuis plusieurs saisons, l'équipe Comtoyou Racing repart pour une nouvelle campagne avec quatre pilotes de premier plan.

Comtoyou a conservé le trio déjà aligné en 2021, Nathanaël Berthon, Tom Coronel et Gilles Magnus, et a réengagé Mehdi Bennani, qui a remporté le titre TCR Europe sous ses couleurs en 2020 et a aidé la structure belge à remporter le titre par équipe.



Berthon et Coronel concourront sous la bannière du Comtoyou DHL Team Audi Sport, tandis que Bennani et Magnus représenterontle Comtoyou Team Audi Sport, alors que la saison 2022 débutera au Circuit de Pau-Ville en France le mois prochain (7-8 mai).



Le Français Berthon fait partie de l'équipe de pilotes officiels d'Audi Sport customer racing, tandis que Magnus rejoint le programme pour la première fois, après avoir remporté le titre en WTCR Trophy et une victoire au général en WTCR en 2021.



Le Marocain Bennani, vainqueur de courses en WTCR et précédemment en Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA (WTCC), est éligible au WTCR Trophy pour les pilotes concourant sans soutien financier d'une marque via sa division compétition client. Le Néerlandais Coronel, protagoniste du WTCR Trophy la saison dernière, bénéficiera du même statut.



"Nous voulons poursuivre la série de succès de l'Audi RS 3 LMS en 2022 ", a déclaré Chris Reinke, responsable des courses clients d'Audi Sport. "Trois victoires, 12 places sur le podium, quatre fois première sur la grille, six tours les plus rapides, tout ceci envoie un message clair. Avec Comtoyou Racing comme partenaire fiable et compétent, nous misons sur la continuité."



Depuis le début du WTCR en 2018, Jean-Michel Baert, propriétaire de Comtoyou, François Verbist, directeur d'équipe, et l'ensemble de l'équipe de Waterloo, au sud de la capitale belge Bruxelles, ont jusqu'à présent amené l'Audi RS 3 LMS sur la grille de départ de chacune des 92 courses.



Baert a déclaré : "Je suis très fier de ce que mon équipe a réalisé depuis 2017, et pas toujours dans des conditions faciles. François Verbist a réussi à assembler une fois de plus un line-up très compétitif, qui est un mélange entre les pilotes officiels d'Audi Sport et des pilotes privés. Après une année complète de développement, nous sommes de retour pour la deuxième saison avec la nouvelle Audi RS 3 LMS que nous avons appris à connaître encore mieux lors des tests hivernaux. Merci à Audi Sport, Chris Reinke et Andrea Milocco, ainsi qu'à Detlef Schmidt, pour l'excellente collaboration que nous avons eue depuis les premières courses en TCR International. Nous sommes certainement encore mieux préparés que les autres années, nous allons nous battre pour les deux titres."



"Depuis le début de Comtoyou Racing, avec Jean-Michel, notre objectif a été de travailler sur la continuité et la fidélité avec nos pilotes et nos partenaires" ajoute François Verbist. "C'est pourquoi je suis très heureux d'être présent en WTCR pour la cinquième saison consécutive avec Audi Sport comme partenaire principal. Pouvoir continuer cette aventure avec Gilles, Nath et Tom était une suite logique et souhaitée. Concernant notre quatrième pilote, je suis très heureux de retrouver Mehdi après notre titre TCR Europe 2020, également sur une Audi. Nos tests de pré-saison se sont bien déroulés et je suis entièrement satisfait du travail de notre équipe technique et des performances de mes quatre pilotes. J'ai hâte d'être à Pau pour me frotter à la concurrence. "



Avec Berthon, 32 ans, Comtoyou peut compter sur l'expertise d'un pilote qui a entrepris le développement de la RS 3 LMS de deuxième génération d'Audi en 2021 et qui a l'expérience de trois saisons en WTCR.



Magnus, 22 ans, en est à sa première saison au sein de l'équipe en tant que pilote officiel Audi Sport. Il a remporté un concours de sélection organisé par l'ASN belge, le RACB, au siège d'Audi à Neuburg en 2018. Après avoir été titré en TCR Europe, Magnus a terminé l'année 2020 en tant que meilleur pilote débutant du WTCR et a ensuite remporté une victoire au général lors de la WTCR Race of Hungary en août dernier.



Coronel, favori des fans et pilier du FIA World Touring Car, est équipé d'une Audi pour une troisième saison WTCR consécutive et combinera sa participation à la série mondiale avec une campagne en TCR Europe également dirigée par Comtoyou. Ayant récemment célébré son 50e anniversaire, Coronel, soutenu par DHL, est sur le point d'entamer sa 33e saison de compétition.



Bennani est devenu le premier pilote arabe à remporter une course automobile du championnat du monde de la FIA, un exploit qu'il a réalisé lors de la WTCC Race of China en 2014. Depuis, le pilote de 38 ans a fait partie de l'équipe du Sébastien Loeb Racing pendant cinq saisons, dont trois en WTCC et deux en WTCR, avant de remporter le titre de champion du TCR Europe au volant d'une Audi RS 3 LMS gérée par Comtoyou Racing en 2020.



La saison 2022 du WTCR débutera au Circuit de Pau-Ville les 7 et 8 mai.

