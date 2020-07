Les sept candidats au titre Esports WTCR à Sepang

-

Sept pilotes sont encore en lice pour le titre de champion d'avant-saison d'Esports WTCR, dimanche, sur le circuit international virtuel de Sepang.

Outre Yann Ehrlacher et Norbert Michelisz, l'Espagnol Mikel Azcona (CUPRA Racing), le Slovaque Mato Homola de BRC Racing, l'Argentin Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), le Hongrois Attila Tassi (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) et l'Argentin Néstor Girolami de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport peuvent tous prétendre au titre. Ces sept pilotes ont tous remporté des courses cette année, tandis que Guerrieri s'est imposé à Sepang dans la confrontation entre les simracers et les pilotes de la série WTCR en mai. Le classement provisoire à l'issue de la 10e manche sur 12 est le suivant :



1 Yann Ehrlacher (France), Cyan Racing Lynk & Co, 157 points

2 Norbert Michelisz (Hongrie), BRC N Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 148

3 Mikel Azcona (Espagne), CUPRA Racing, 140

4 Mato Homola (Slovaquie), BRC Racing Team, 131

5 Esteban Guerrieri (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 130

6 Attila Tassi (Hongrie), ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, 121

7 Néstor Girolami (Argentine), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 111

8 Niels Langeveld (Pays-Bas), Comtoyou Team Audi Sport, 97

9 Bence Boldizs (Hongrie), Zengő Motorsport, 88

10 Aurélien Comte (France), DG Sport Compétition, 62



Les 15 premiers pilotes de chaque course marquent des points comme suit : 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Les 5 premiers pilotes de la Superpole marquent des points comme suit : 5-4-3-2-1

