Tout comme Jean-Karl Vernay, Santiago Urrutia a remporté deux courses dans le championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup, et il compte lui aussi une expérience sur le circuit de Sotchi.

Malgré tout, cette expérience date de sa période en monoplace il y a sept ans, ce qui reste bien différent du pilotage de sa Lynk & Co 03 TCR du Cyan Performance qu'il pilotera lors de la WTCR VTB Race of Russia ce weekend.



" Avec deux victoires cette saison, je suis en bonne position pour bien finir au classement. Je suis un prétendant au titre mais je ne regarde pas vraiment le classement des pilotes, je suis concentré sur le classement des équipes et ensuite pour aider Yann parce que c'est à peu près fait pour lui, il a vraiment juste besoin d'arriver à l'arrivée des courses."



"Ensuite, je vais me concentrer sur moi-même pour essayer de finir sur le podium, pour ma deuxième saison en WTCR, ce serait génial. Je vais continuer à accumuler de l'expérience pour être de plus en plus performant."



"J'étais à Sotchi en 2014 mais c'était en monplace et il y a longtemps donc je ne prends pas vraiment cela comme une expérience car je serai à nouveau comme un rookie et je crois qu'à peu près tout le monde est dans la même position."



Position:Quatrième

Points:157 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader: 44 points)

