Yann Ehrlacher peut marquer l'histoire lors de la WTCR VTB Race of Russia, alors que le pilote français est bien parti pour un second titre d'affilée en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Avec 36 points d'avance au classement provisoire, la star de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co et le #Goodyear FollowTheLeader est en bonne position pour rester sur son trône de roi du WTCR pour une deuxième saison.



Malgré une performance dominante au WTCR Race of Italy le mois dernier, un événement qu'il a terminé en tant que TAG Heuer Most Valuable Driver, la sensation française de 25 ans ne prend rien pour acquis.



"Je ne pense pas trop au titre, mais nous sommes en assez bonne position et ce serait génial de gagner deux titres consécutifs, ce qui n'a jamais été fait auparavant en WTCR. C'est mon travail, c'est la raison pour laquelle je fais cela et je serais super heureux, mais nous avons un long chemin à parcourir jusqu'à la fin du week-end de course."



"Quand vous avez gagné le titre une fois, la pression est moindre parce que vous l'avez fait et que personne ne peut vous l'enlever, vous êtes plus libre dans votre tête."



"Comme j'ai été dans cette position l'année dernière, je sais un peu mieux comment gérer la pression. Je suis dans une situation que je connais et je me sens plus à l'aise. Cela ne veut pas dire que c'est plus facile, mais cela signifie que je sais où aller. Je ne suis pas inquiet d'aller sur une nouvelle piste pour la dernière course, je suis plus inquiet de savoir si la piste conviendra bien à Lynk & Co."



"Il y a deux endroits où vous prenez la sixième vitesse et nous savons que ce n'est pas notre force mais nous allons essayer d'adapter la voiture aussi bien que possible et aussi rapidement que possible. L'écart au classement est conséquent [36 points] mais ce n'est rien en même temps. En deux courses, 36 points peuvent rapidement disparaître. Je me sens simplement chanceux d'être en position de remporter à nouveau le titre, alors je vais y aller à fond et en tirer le meilleur parti."



