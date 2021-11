Esteban Guerrieri a été battu à plusieurs reprises dans la course au titre lors des dernières épreuves du WTCR - FIA World Touring Car Cup par le passé. Et avec un retard de 37 points sur le leader du championnat Yann Ehrlacher, ses chances de sacre semblent encore compromises.

Mais, si ses espoirs semblent faibles avant la WTCR VTB Race of Russia, le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport équipé d'une Honda n'abandonne pas.



"Je dois me dire que je peux encore gagner parce que c'est une saison de huit meetings et qu'une épreuve ne se déroule pas toujours comme vous le souhaitez : cela m'est arrivé lors des deux premières épreuves, après quoi ça a été très dur", explique le pilote argentin.



"Je ne souhaite de malheur à personne bien sûr, mais tant que nous aurons la chance de maximiser notre potentiel, j'essaierai de le faire et évidemment, cela dépendra des autres s'ils marqueront beaucoup de points ou pas."



"Yann et son équipe ont été très réguliers pendant l'année, ce qui est tout à leur honneur et ils ont fait un excellent travail jusqu'à présent, mais la saison n'est pas terminée et il reste encore une épreuve à disputer."



Position:Troisième

Points:164 (écart avec le Goodyear #FollowTheLeader: 37 points)

