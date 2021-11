Yvan Muller a déjà l'expérience de courses décisives en WTCR – FIA World Touring Car Cup, le champion français ayant abordé les finales des saisons 2018 et 2019 dans la peau d'un candidat au titre.

Alors que les 50 points d'écart avec son neveu et Goodyear #FollowTheLeader, Yann Ehrlacher, font d'une cinquième couronne FIA Word Touring Car un objectif ambitieux, il est le premier à admettre que ce n'est pas son objectif pour la WTCR VTB Race of Russia.



"Ma chance de gagner le titre est toujours là, mathématiquement c'est toujours possible mais il n'y a qu'une petite chance. Mais l'objectif principal n'est pas ça, l'objectif principal est d'aider Cyan Racing Lynk & Co à remporter le titre des équipes et pour Yann à remporter le titre des pilotes, ce sont les deux objectifs principaux."



"Si je peux être sur le podium à la fin de la saison, alors je serai content parce que ce sera la 14ème fois de suite que je serai dans le top 3 en FIA World Touring Car, ça peut être génial mais ce n'est pas l'objectif principal."



Position:Cinquième

Points:151 (écart avec le #FollowTheLeader: 50 points)

