Alors que Vila Real se prépare à accueillir la 100e course du WTCR - FIA World Touring Car Cup dimanche prochain, les trois champions de la disciplines WTCR soulignent l'importance de l'événement.

Gabriele Tarquini (2018), Norbert Michelisz (2019) et Yann Ehrlacher (2020 et 2021) ont remporté les quatre titres WTCR décernés jusqu'à présent, obtenant au passage le statut convoité de Roi du WTCR.



Tous trois seront en action dans le nord du Portugal ce week-end, Michelisz et Ehrlacher concourant sur la piste pour le BRC Hyundai N Squadra Corse et Cyan Racing Lynk & Co respectivement. Après avoir mis un terme à sa carrière de pilote à la fin de la saison dernière, Tarquini sera présent pour superviser les progrès de Michelisz dans son nouveau rôle de Team Manager de l'équipe italienne de BRC.



"C'est génial de voir ce nombre atteint et de faire partie de cette grande famille",a déclaré Tarquini, qui a non seulement remporté le premier titre WTCR, mais aussi la première course WTCR au Maroc en avril 2018."Atteindre ce nombre signifie que la formule fonctionne et je suis très heureux de faire partie de cette histoire. Quand ça a commencé en 2018, j'étais dans une nouvelle voiture et je ne m'attendais pas à gagner la première course mais le plus vieux pilote [56 ans] du paddock a gagné et c'était une année très réussie pour moi. Je suis très fier d'avoir remporté ce titre. C'était mon dernier titre mondial et c'est un grand souvenir".



Michelisz, qui comme Tarquini est devenu le roi du WTCR en pilotant pour l'équipe BRC sur Hyundai, a déclaré :"Cela signifie beaucoup mais c'est un moment où vous réalisez à quel point le temps passe vite car je me souviens de la toute première course à Marrakech et j'ai l'impression que cela ne fait pas 100 courses. Je suis très fier de toutes les personnes impliquées, car le format est fantastique et le fait d'arriver aussi loin montre tout l'engagement dont elles font preuve. Quand on gagne des courses et qu'on se bat pour un titre, c'est toujours très satisfaisant et je suis très fier de ce que j'ai accompli en affrontant de multiples champions du monde et des pilotes de voitures de tourisme de haut niveau du monde entier. C'est une grande série et il y a beaucoup de saisons devant nous. Je suis sûr que nous pourrons participer à quelques centaines de courses supplémentaires à l'avenir avec un niveau de compétition similaire."



Après avoir remporté son premier titre WTCR en 2020, Ehrlacher a réitéré l'exploit 12 mois plus tard pour Cyan Racing Lynk & Co, devenant ainsi le premier pilote à remporter le titre WTCR plus d'une fois et au jeune âge de 25 ans qui plus est.



"C'est beaucoup pour une série d'avoir 100 courses et je suis vraiment heureux d'en faire partie", a déclaré le Français, le neveu du quadruple vainqueur du championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, Yvan Muller."J'ai travaillé pour deux constructeurs et trois équipes [depuis le début du WTCR] mais j'ai l'impression que c'était hier que nous prenions le départ de la première course et c'est bien que la série continue comme ça. D'accord, je suis le seul à avoir remporté deux titres et j'en suis très heureux, tout comme je suis heureux de participer à ma 100e course WTCR. Mais mon objectif est d'obtenir un autre [titre] dès que possible, alors je vais y travailler."



Le circuit Moulay El Hassan de Marrakech, au Maroc, a accueilli la première des 30 courses organisées lors de la saison inaugurale 2018 du WTCR, alors que la Chine, l'Allemagne, la Hongrie, le Japon, Macao, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovaquie ont également organisé des courses. La Malaisie a été ajoutée au calendrier de 2019 à la place de la WTCR Race of China-Wuhan.



La pandémie sanitaire mondiale a entraîné un retard dans le démarrage de la saison 2020 et un calendrier fortement révisé avec l'arrivée de la Belgique et de l'Espagne. En 2021, d'autres perturbations liées au COVID-19 ont entraîné l'annulation de l'étape asiatique pour une deuxième saison et ont permis à la République tchèque, à la France, à l'Italie et à la Russie d'accueillir des courses pour la première fois. Jusqu'à présent, en 2022, des courses ont eu lieu en France, en Hongrie et en Espagne, et c'est au Portugal que se dérouleront les courses 99 et 100 du WTCR ce week-end (2-3 juillet).

