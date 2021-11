Les pilotes et les équipes de la WTCR - FIA World Touring Car Cup se sont rassemblés ce matin dans l’allée des stands de l’Autodrom de Sochi pour faire une haie d’honneur à Gabriele Tarquini.

Tarquini, double vainqueur du titre dans la FIA World Touring Car, se retire de la compétition professionnelle à la fin de la saison après une carrière illustre.



La WTCR VTB Race of Russia étant sa dernière apparition dans cette compétition mondiale, Tarquini a parcouru toute la pitlane tandis que ses collègues pilotes se tenaient d’un côté de celle-ci, les membres des équipes et les officiels de l’autre, pour l’applaudir.



Ayant roulé jusqu’au bout de la pitlane, Tarquini s’est arrêté et a attendu que ses collègues pilotes montent à bord de leurs voitures avant de s’aventurer sur la piste pour les essais libres 1.



Au volant d’une Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear pour la BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Tarquini s’est classé 12e de ces EL1 avant de réaliser le sixième temps lors des essais libres 2 sous la pluie.

